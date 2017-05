Alla 83 länders Oscarsbidrag inför galan 2015

Nu har Oscarsgalan meddelat vilka länders bidrag som är godkända att tävla i kategorin ”Bästa utländska film”. Kosovo är ett av länderna som deltar för första gången. Sverige deltar med kritikerhyllade filmen Turist, som i utlandet marknadsförs med titeln ”Force Majeure”. Ruben Östlunds film hade premiär tidigare i höst.

Här är så listan på alla Oscarsbidrag:

Afghanistan, ”A Few Cubic Meters of Love,” Jamshid Mahmoudi

Argentina, ”Wild Tales,” Damián Szifrón

Australia, ”Charlie’s Country,” Rolf de Heer

Austria, ”The Dark Valley,” Andreas Prochaska

Azerbaijan, ”Nabat,” Elchin Musaoglu

Bangladesh, ”Glow of the Firefly,” Khalid Mahmood Mithu

Belgium, ”Two Days, One Night,” Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne, directors;

Bolivia, ”Forgotten,” Carlos Bolado

Bosnia and Herzegovina, ”With Mom,” Faruk Lončarevič

Brazil, ”The Way He Looks,” Daniel Ribeiro

Bulgaria, ”Bulgarian Rhapsody,” Ivan Nitchev

Canada, ”Mommy,” Xavier Dolan

Chile, ”To Kill a Man,” Alejandro Fernández Almendras

China, ”The Nightingale,” Philippe Muyl

Colombia, ”Mateo,” María Gamboa

Costa Rica, ”Red Princesses,” Laura Astorga Carrera

Croatia, ”Cowboys,” Tomislav Mršić

Cuba, ”Conducta,” Ernesto Daranas Serrano

Czech Republic, ”Fair Play,” Andrea Sedláčková

Denmark, ”Sorrow and Joy,” Nils Malmros

Dominican Republic, ”Cristo Rey,” Leticia Tonos

Ecuador, ”Silence in Dreamland,” Tito Molina

Egypt, ”Factory Girl,” Mohamed Khan

Estonia, ”Tangerines,” Zaza Urushadze

Ethiopia, ”Difret,” Zeresenay Berhane Mehari

Finland, ”Concrete Night,” Pirjo Honkasalo

France, ”Saint Laurent,” Bertrand Bonello

Georgia, ”Corn Island,” George Ovashvili

Germany, ”Beloved Sisters,” Dominik Graf

Greece, ”Little England,” Pantelis Voulgaris

Hong Kong, ”The Golden Era,” Ann Hui

Hungary, ”White God,” Kornél Mundruczó

Iceland, ”Life in a Fishbowl,” Baldvin Zophoníasson

India, ”Liar’s Dice,” Geetu Mohandas

Indonesia, ”Soekarno,” Hanung Bramantyo

Iran, ”Today,” Reza Mirkarimi

Iraq, ”Mardan,” Batin Ghobadi

Ireland, ”The Gift,” Tom Collins

Israel, ”Gett, the Trial of Viviane Amsalem,” Ronit Elkabetz and Shlomi Elkabetz, directors;

Italy, ”Human Capital,” Paolo Virzì

Japan, ”The Light Shines Only There,” Mipo O

Kosovo, ”Three Windows and a Hanging,” Isa Qosja

Kyrgyzstan, ”Kurmanjan Datka Queen of the Mountains,” Sadyk Sher-Niyaz

Latvia, ”Rocks in My Pockets,” Signe Baumane

Lebanon, ”Ghadi,” Amin Dora

Lithuania, ”The Gambler,” Ignas Jonynas

Luxembourg, ”Never Die Young,” Pol Cruchten

Macedonia, ”To the Hilt,” Stole Popov

Malta, ”Simshar,” Rebecca Cremona

Mauritania, ”Timbuktu,” Abderrahmane Sissako

Mexico, ”Cantinflas,” Sebastián del Amo

Moldova, ”The Unsaved,” Igor Cobileanski

Montenegro, ”The Kids from the Marx and Engels Street,” Nikola Vukčević

Morocco, ”The Red Moon,” Hassan Benjelloun

Nepal, ”Jhola,” Yadav Kumar Bhattarai

Netherlands, ”Accused,” Paula van der Oest

New Zealand, ”The Dead Lands,” Toa Fraser

Norway, ”1001 Grams,” Bent Hamer

Pakistan, ”Dukhtar,” Afia Nathaniel

Palestine, ”Eyes of a Thief,” Najwa Najjar

Panama, ”Invasion,” Abner Benaim

Peru, ”The Gospel of the Flesh,” Eduardo Mendoza

Philippines, ”Norte, the End of History,” Lav Diaz

Poland, ”Ida,” Paweł Pawlikowski

Portugal, ”What Now? Remind Me,” Joaquim Pinto

Romania, ”The Japanese Dog,” Tudor Cristian Jurgiu

Russia, ”Leviathan,” Andrey Zvyagintsev

Serbia, ”See You in Montevideo,” Dragan Bjelogrlić

Singapore, ”Sayang Disayang,” Sanif Olek

Slovakia, ”A Step into the Dark,” Miloslav Luther

Slovenia, ”Seduce Me,” Marko Šantić

South Africa, ”Elelwani,” Ntshavheni Wa Luruli

South Korea, ”Haemoo,” Shim Sung-bo

Spain, ”Living Is Easy with Eyes Closed,” David Trueba

Sweden, ”Force Majeure,” Ruben Östlund

Switzerland, ”The Circle,” Stefan Haupt

Taiwan, ”Ice Poison,” Midi Z

Thailand, ”The Teacher’s Diary,” Nithiwat Tharathorn

Turkey, ”Winter Sleep,” Nuri Bilge Ceylan

Ukraine, ”The Guide,” Oles Sanin

United Kingdom, ”Little Happiness,” Nihat Seven

Uruguay, ”Mr. Kaplan,” Álvaro Brechner

Venezuela, ”The Liberator,” Alberto Arvelo

Den 15 januari 2015 meddelar Oscarsakademin vilka av dessa som nominerats och den 22 februari hålls Oscarsgalan.