Pierre Coffin, Chris RenaudKen DaurioENGELSKA RÖSTER: Steve Carell, Julie Andrews, Russel Brand SVENSKA RÖSTER Henrik Dorsin, Marie Richardson, Rafael Edholm2010-10-01Engelska / Svenska95Mitt i den välmående villaförorten med prunkande rosenbuskar och vita staket står det ett hus som inte är som alla andra – en svart villa med en död gräsmätta. Vad grannarna inte vet är att detta hus döljer ett topphemligt högkvarter. Omringad av en mindre armé av hantlangare finner vi här Gru (röst av Steve Carell), mitt i planerandet av den största kuppen världen någonsin skådat. Han ska stjäla månen (just det, månen!).Chris Meledandri, skaparen av Ice Age och Ice Age 2, är mannen bakom DUMMA MEJ. Flera av de hetaste komikerna just nu gör karaktärernas röster. Förutom Carell, är det Jason Segel, Russell Brand, Jemaine Clement (Flight of the Concords), Danny McBride, Kristen Wiig (Saturday Night Live), Will Arnett (Arrested Development) m.fl.