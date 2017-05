Kelly Asbury, Lorna CookJohn FuscoI orginalversionen är det Matt Damon som berättar. Den svenska berättarrösten görs av Martin Stenmarck.2002-11-0883Äventyret om en vild och bångstyrig hingst och om hans upplevelser i ett ungt och otämjt Amerika. Hans första möte med människan blir brutalt men han vägrar låta sig tyglas. När han möter den unge Lakotaindianen Little Creek uppstår en märklig vänskap, likaså med Little Creeks häst Rain, ett sto med flygande hårman och stora uppfodrande ögon.Spirit är namnet på den vilda hästen i den vilda västern. Det är en ståtlig mustang med lång man. Spirit kan precis som verkliga hästar inte tala, men däremot kan den förmedla känslor via grimaser, gnäggningar och framför allt med blickar. Berättarrösten som försöker föra fram vad som händer och vad Spirit tänker görs i den svenska versionen av musikalartisten Martin Stenmarck (Matt Damon i orginalversionen). I övertydligaste laget kommer berättarrösten in och avlöser gnäggningarna och de pompösa rockballaderna.Dreamworks som gjorde den långt mer lyckade Shrek verkar här ha övergått till att skapa en sådan animerad film som de försökte göra karikatyr av i den filmen. Man har blandat gammal traditionell teknik med avancerad datoranimering vilket landat i en mycket traditionell och tråkig färgsättning. Miljöerna är traditionellt skissade västernmiljöer. Den amerikanska nationalsymbolen örnen seglar över det vackra landskapet med Spirit som trogen vän. Spirit finner också nya vänner under berättelsens gång, däribland Lakotaindianen Little Creek. Men först drabbas han av det otrevliga i att bli berövad sin frihet.Amerikanskt i överkant är det givetvis. Men också humorfritt och politiskt korrekt på ett tillkämpat sätt som förstärker myter om bland annat indianer. Humor verkar inte existera överhuvudtaget eller är hela filmen ett enda stort skämt? Ibland undrar man faktiskt. Men småflickorna som är hästbitna blir säkert inte allt för besvikna. Trist bara att de inte bjuds på något vettigare än denna platta ointressanta historia.Intern kuriosa: Samma dag som Spirit - hästen från vildmarken har sverigepremiär, den 8 november, kommer en annan Spirit (Will Spirit) att trava sitt första kvallopp på Romme travbana. Delägare till den vilda hästen är jag. (Will klarade kvalloppet och vann sedan sitt första riktiga lopp.)Per Olof Sandholm