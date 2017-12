Oscarakademin har meddelat vilka 10 korta dokumentärer som har chans på en Oscar. Bland dessa tio kortfilmer finns den uppmärksammade svenska Hopptornet (Ten Meter Tower). Filmen beskriver ett psykologiskt experiment med personer som får i uppdrag att hoppa från tio meter ner i en simbassäng. Vågar du? Eller blir du osäker?

Du kan se filmen här:

HOPPTORNET (TEN METER TOWER) by Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck from Plattform Produktion on Vimeo.

Alla tio filmer som kan nomineras:

“Alone,” The New York Times

“Edith+Eddie,” Heart is Red and Kartemquin Films

“Heaven Is a Traffic Jam on the 405,” Stiefel & Co.

“Heroin(e),” A Netflix Original Documentary in association with The Center for Investigative Reporting, A Requisite Media Production

“Kayayo – The Living Shopping Baskets,” Integral Film

“Knife Skills,” TFL Films

“116 Cameras,” Birdling Films

“Ram Dass, Going Home,” Further Pictures

“Ten Meter Tower,” Plattform Produktion

“Traffic Stop,” Q-Ball Productions

Nomineringarna meddelas den 23 januari 2018.

Den 90:e Oscarsgalan kommer hållas den 4 mars 2018.