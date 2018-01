Första fotot från kommande sci-fi äventyret Bumblebee har nu släppts, se ovan.

Under flykten 1987 hittar Bumblebee skydd på skrotgården i en liten strandstad i Kalifornien. Charlie (Hailee Steinfeld) upptäcker Bumblebee skadad och obrukbar men när hon återupplivar honom märker hon snabbt att det inte är en vanlig, gul Volkswagen bubbla.

Skådespelarna i filmen är bland annat Hailee Steinfeld (”The edge of seventeen” ”Pitch Perfect”), Pamela Adlon (”Better Things,””Louie”), John Cena (”Daddys Home 2,” ”Trainwreck”), Stephen Schneider (Comedy Central’s ”Broad city”), Jorge Lendeborg Jr. (”Spider-man: Homecoming”), Jason Drucker (”Diary of a wimpy kid: The long haul”), Kenneth Choi (”American crime story”), Ricardo Hoyos (”Degrassi: next class”), Abby Quinn (”Landline,” ”The sisterhood of the night”), Rachel Crow (”Deidra & Laney Rob a train”) och Grace Dzienny (”Zoo”).

Manuset till filmen Bumblebee är skrivet av Christina Hodson (”Unforgettable”).

Regisserar gör Travis Knight (”Kubo och de två strängarna,” ”Coraline och spegelns hemlighet”).

Bumblebee förväntas få svensk premiär i början på nästa år, just nu med biopremiär preliminärt satt till den 4 januari 2019. IMDb om filmen